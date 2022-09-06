Эрнест Хемингуэй и его малоизвестная пейрафобия

Эрнест Хемингуэй, написавший не один бестселлер, был не только алкоголиком и самоубийцей, о чем все знают.

Еще у него была пейрафобия (боязнь публичных выступлений), кроме того, он никогда не верил похвалам даже самых искренних своих читателей и почитателей. Даже друзьям — не верил, и все тут!

Он питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме.

Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах.

Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка.

Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя.