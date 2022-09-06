МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
С таким заявлением выступил заместитель главы внешнеполитического ведомств России Андрей Руденко.
По словам дипломата, это предусмотрено военной доктриной Союзного государства. Как подчеркнул Руденко, данный документ носит оборонительный характер. Но в нем указано, что применение военной силы против любого государства-участника трактуется как нападение на Союзное государство в целом.
Руденко отметил, что Беларусь и Россия способны защитить своих граждан и суверенитет, и в этом ни у кого не должно быть сомнений. Как подчеркнул дипломат, военные России и Беларуси находятся в постоянном тесном контакте и готовы в любой момент дать решительный отпор всем видам агрессии.
Руденко заявил, что в соответствии с военной доктриной Беларусь может вмешаться в спецоперацию на Украине при наличии такой необходимости.
К моменту подготовки данной публикации от белорусской стороны не поступало никаких комментариев по поводу высказываний Андрея Руденко.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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