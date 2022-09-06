МИД РФ предупредил: Россия готова в ответ на санкции Литвы ударить по ее экономике
Ранее Литва объявляла о запрете на транзит санкционных товаров в Калининград, МИД России сейчас работает над нормализацией данного вопроса.
Россия может ударить по экономике Литвы, если она продолжит перекрывать транзит в Калининград. Такое заявление сделал глава Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, сообщает Ura.ru.
«Наши „партнеры“ предупреждены о том, что при продолжении создания препятствий мы будем вынуждены предпринять ряд контрмер, которые серьезным образом отразятся на их экономическом благосостоянии», — цитирует слова Беляева РИА «Новости».
Сейчас МИД России работает над нормализацией по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что литовский банк перекрывает возможность транзита из России в Калининград. Также компания LTG Cargo с 22 июля возобновляет транзит по территории Литвы в Калининград российских санкционных грузов с 22 июля.
Литва 18 июня объявляла о запрете на транзит санкционных товаров в Калининград. Такое решение связано с санкциями против России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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