В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более одной книги в год

Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. Вот и родившаяся фраза: Стивен Кинг и "рак псевдонима".

В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в Библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке.

Писатель сам позвонил этому продавцу и предложил написать разоблачающую статью, дав согласие на интервью.

Его итогом стал пресс-релиз, сообщивший о смерти Ричарда Бахмана от «рака псевдонима».

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А вот французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня.

Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.