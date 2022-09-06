В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более одной книги в год
Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. Вот и родившаяся фраза: Стивен Кинг и "рак псевдонима".
В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в Библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке.
Писатель сам позвонил этому продавцу и предложил написать разоблачающую статью, дав согласие на интервью.
Его итогом стал пресс-релиз, сообщивший о смерти Ричарда Бахмана от «рака псевдонима».
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А вот французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня.
Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.
Опубликовано: Антон Райт
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Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны
Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).Подробнее...
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