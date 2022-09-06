Песков объяснил: за ситуацию с "Северным потоком" полностью отвечает Европа

Произвести ремонтное обслуживание турбины не представляется возможным. Проблемную ситуацию создают санкции, наложенные Евросоюзом в отношении Рф.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ответственность за ситуацию, которая сложилась вокруг "Северного потока", целиком надо возлагать на Европу.

Дмитрий Песков:

"Там произошла ситуация, которая по нашему техническому регламенту является потенциально опасной для работы, говорил "Газпром" про утечку масла. Нужно сервисное обслуживание, оно невозможно. Оно не производится. Как будут обстоять дела, наверное, технологически лучше спросить по деталям у представителей Газпрома, но я еще раз хочу подчеркнуть, мы с сожалением констатируем, что ответственность за эту ситуацию лежит целиком и полностью на европейских государствах и тех государствах, которые ввели санкции против нашей страны"

Из-за введенных на Западе антироссийских санкций система обслуживания узлов и агрегатов турбин, которые проводят газ по "Северному потоку", находится сегодня в неработоспособном состоянии.

Дмитрий Песков:

"Газпром неоднократно подтверждал свою надежность как гаранта энергобезопасности Европейского континента, даже в более широком контексте, но введенные санкции, а именно ЕС, Великобритания, США, Канада — они фактически нарушили, сделали неработоспособной систему по техническому обслуживанию узлов и агрегатов турбин, которые обеспечивают прокачку"

Кроме того, есть проблемы юридического характера, имеющие отношение к санкциям. Для их решения нужны дополнительные гарантии, но они Европой не предоставляются.

Всех сегодня волнует вопрос: возможна ли полная остановка работы "Северного потока"?

Дмитрий песков объяснил - Россия пока затрудняется делать какие-то прогнозы по поводу проведения ремонтных работ. Успешному разрешению ситуации мешают введенные против РФ санкции.