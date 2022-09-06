Байден отказался внести Россию в список стран-спонсоров терроризма
Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что США внесут Россию в список стран-спонсоров терроризма, сообщает Reuters. Такого шага Вашингтона требует Владимир Зеленский.
На пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 5 сентября президента Байдена спросили, признают ли США Россию страной, спонсирующей терроризм. Политик ответил коротко: "Нет".
Украина требует такого статуса по отношению к Российской Федерации.
Зеленский заявил, что опасная ситуация на Запорожской АЭС возникла из-за ее отключения от украинской энергосистемы после якобы обстрела со стороны России, а также пожара на станции.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что резервная линия, соединяющая электростанцию с украинской сетью, была отключена для облегчения тушения пожара. Во вторник они должны представить отчет о ситуации на этой электростанции.
Если бы правительство в Вашингтоне согласилось с призывами, исходящими из Киева, оно должно было бы ограничить экспорт в Россию, а также ввести санкции против людей и стран, торгующих с Россией.
Куба, Северная Корея, Иран и Сирия в настоящее время находятся в списке США спонсоров терроризма. В прошлом Советский Союз не был включен в список, даже во время холодной войны.
Опубликовано: Николай Скира
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