Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны
Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).
Узнав об этом, Мерседес (жена) сказала лишь одно: «Не хватает только, чтобы роман оказался плохим».
К счастью, этим двоим повезло. Роман «Сто лет одиночества» перевели на 30 языков, а его тираж составил более 30 миллионов экземпляров.
Влияние Маркеса на литературу оказалось настолько велико, что газета New York Times назвала его книгу «вторым произведением после Книги Бытия, которое обязательно к прочтению для всего человечества».
Сам же Габо в 1982 году стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе.
Опубликовано: Антон Райт
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