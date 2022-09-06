Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны

Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).

Узнав об этом, Мерседес (жена) сказала лишь одно: «Не хватает только, чтобы роман оказался плохим».

К счастью, этим двоим повезло. Роман «Сто лет одиночества» перевели на 30 языков, а его тираж составил более 30 миллионов экземпляров.

Влияние Маркеса на литературу оказалось настолько велико, что газета New York Times назвала его книгу «вторым произведением после Книги Бытия, которое обязательно к прочтению для всего человечества».

Сам же Габо в 1982 году стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе.