Китайский ученый Лянбин Ху рассказал что панцири крабов можно использовать для изготовления возобновляемых батарей
Директор центра инноваций Лянбин Ху рассказал про батареи, разработанные с использованием химического вещества в панцирях ракообразных, которые сохраняют эффективность на 99,7% примерно через 400 часов.
Согласно исследованиям, ученые хотят использовать химическое вещество хитин, содержащийся в панцирях крабов и омаров, чтобы сделать батареи более устойчивыми.
“Мы считаем, что как биоразлагаемость материала, так и воздействие на окружающую среду, а также производительность батарей важны для продукта, который потенциально может быть коммерциализирован”, - сказал Лянбин Ху, директор Центра инноваций в области материалов Университета Мэриленда и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Имеет значение.
Поскольку мир переходит к внедрению экологически чистых энергетических решений и электромобилей, батареи, используемые для таких технологий, также должны быть экологически чистыми.
Опубликовано: Силивончик Алина
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