Китайский ученый Лянбин Ху рассказал что панцири крабов можно использовать для изготовления возобновляемых батарей

Директор центра инноваций Лянбин Ху рассказал про батареи, разработанные с использованием химического вещества в панцирях ракообразных, которые сохраняют эффективность на 99,7% примерно через 400 часов.

Согласно исследованиям, ученые хотят использовать химическое вещество хитин, содержащийся в панцирях крабов и омаров, чтобы сделать батареи более устойчивыми.

“Мы считаем, что как биоразлагаемость материала, так и воздействие на окружающую среду, а также производительность батарей важны для продукта, который потенциально может быть коммерциализирован”, - сказал Лянбин Ху, директор Центра инноваций в области материалов Университета Мэриленда и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Имеет значение.

Поскольку мир переходит к внедрению экологически чистых энергетических решений и электромобилей, батареи, используемые для таких технологий, также должны быть экологически чистыми.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 