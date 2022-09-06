Китайский ученый Лянбин Ху рассказал что панцири крабов можно использовать для изготовления возобновляемых батарей

Жена писателя, которой, любители чтения, многим обязаны

Помимо того, что во имя искусства Габо на полтора года возложил бремя содержания семьи на плечи супруги, так ему к тому же пришлось заложить сначала машину, а под конец — фен и миксер (не было денег даже отправить рукопись в издательство).

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