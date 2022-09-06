Экс-премьер Польши Туск сообщил о большом количестве отчаянных сообщений из-за цен на газ

Государственный деятель Польши утверждает, что польские граждане крайне недовольны, что нефтегазовая компания PGNiG увеличила стоимость газа для населения примерно в 12-15 раз.

6 сентября на польском телеканале Polsat News вышел материал, в котором говорится, что экс-премьер Польши Дональд Туск заявляет о том, что польские граждане крайне недовольны тем ,что нефтегазовая компания PGNIG увеличила стоимость "голубого топлива" для населения примерно в 12-15 раз.

Государственный деятель Польши выступил с открытым обвинением польских властей и компании PGNiG,которые по его мнению заставляют предпринимателей польского государства покупать газ по очень высоким ценам.

Туск утверждает, что на данный момент стоимость газа в Польше в два, три раза выше, чем в Европе.

Польский политик отмечает, что уже в январе-феврале могут остановиться десятки, а может быть и сотни лучших заводов Польши.