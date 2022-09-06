Шахназаров назвал Лазареву диверсанткой после ее заявления о возвращении в Россию

Артистка не раз осуждала действия России на Украине, но недавно призналась, что готова вернуться назад при условии снятия с нее статуса иноагента.

Журналист Михаил Шахназаров назвал телеведущую Татьяну Лазареву, которая признана в России иноагентом, диверсанткой. Такое заявление он сделал после того, как Татьяна высказалась о своем возвращении в Россию, сообщает "Политика сегодня".

Лазарева покинула РФ после начала спецоперации на Украине. Сейчас телеведущая находится в Испании.

Артистка не раз осуждала действия России на Украине. Но недавно призналась, что готова вернуться назад при условии снятия с нее статуса иноагента.

"Диверсантка. Она своим возвращением намерена ухудшить в стране статистику по пьянству и алкоголизму", — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.

Ранее журналист обвинил Лазареву в злоупотреблении алкогольными напитками.