Шахназаров назвал Лазареву диверсанткой после ее заявления о возвращении в Россию
Артистка не раз осуждала действия России на Украине, но недавно призналась, что готова вернуться назад при условии снятия с нее статуса иноагента.
Журналист Михаил Шахназаров назвал телеведущую Татьяну Лазареву, которая признана в России иноагентом, диверсанткой. Такое заявление он сделал после того, как Татьяна высказалась о своем возвращении в Россию, сообщает "Политика сегодня".
Лазарева покинула РФ после начала спецоперации на Украине. Сейчас телеведущая находится в Испании.
Артистка не раз осуждала действия России на Украине. Но недавно призналась, что готова вернуться назад при условии снятия с нее статуса иноагента.
"Диверсантка. Она своим возвращением намерена ухудшить в стране статистику по пьянству и алкоголизму", — написал Шахназаров в своем Telegram-канале.
Ранее журналист обвинил Лазареву в злоупотреблении алкогольными напитками.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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