Светлана Лобода назвала себя лучшей после Пугачевой
Украинская звезда Светлана Лобода громко провозгласила себя лидером в российском шоу-бизнесе и что там ей нет равных.
Селебрити заявила, что она занимала очень высокую планку на российском звездном подиуме. Лучше нее, по словам певицы, была только Пугачева.
В рамках интервью для Екатерины Гордеевой певица призналась, что очень благодарна стране за то прекрасное прошлое, что у нее было.
«Я была одна из лучших артистов на российской сцене. Именно благодаря России я получила тот головокружительный успех, который не позволяет мне говорить плохо об этой стране», — высказалась вокалистка.
Вот уже на протяжении нескольких месяцев Светлана Лобода не может пересекать границу России, из-за своей позиции по поводу спецоперации.
Опубликовано: Силивончик Алина
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