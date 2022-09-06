Обворованная Маша Распутина застряла в Турции: у нее украли документы

Певицу обворовали в турецком бутике. Вместе с сумочкой исчезли личные вещи и документы.

Пока Маша примеряла наряды в модном элитном бутике, вор украл ее сумочку. Певица поступила весьма опрометчиво, оставив ее в зале во время примерки.

В сумочке Распутина хранила личные вещи и документы. По поводу случившегося коротко высказался муж певицы - бизнесмен Виктор Захаров:

«Украли сумочку, вот и все, что случилось»

Сама Маша комментировать ситуацию отказалась.

Главная проблема в том, что Маша Распутина осталась без документов и никак не может покинуть Турцию, чтобы уехать домой.

Певица обратилась за помощью в правоохранительные органы страны, инцидент расследуется. Однако шансы на установление личности похитителя ничтожно малы.