Камчатский спасатель Татьяна Юхманова рассказала как им удалось спасти альпинистов с вулкана Ключевская Сопка
Трагедия, произошедшая 5 сентября, унесла жизни 9 из 12 альпинистов, которые собирались покорить вершину вулкана Ключевская Сопка.
6 сентября камчатским спасателям получилось спасти с Ключевской Сопки лишь троих выживших человек.
По рассказам спасателя Татьяны Юхмановой, отряд утром поднялся на высоту 3300 метров, эвакуировал пострадавших альпинистов, которые нуждались во врачебной помощи.
В течение пары часов альпинисты были доставлены в больницу Петропавловска-Камчатского.
Эвакуация происходила на вертолетах. Пострадавшие сами могли передвигаться, хотя все трое получили сильные обморожения, но в целом их состояние можно назвать как стабильное - отметила начальник отряда спасателей.
Опубликовано: Силивончик Алина
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