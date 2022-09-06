Лобода назвала себя лучшей артисткой в России
Певица с украинскими корнями Светлана Лобода считает себя номером один на российской сцене.
Украинская исполнительница Светлана Лобода утверждает, что является лидером на российской сцене. Артистка утверждает, что была номером один в РФ.
Певица дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой на Ютуб-канале. В эфире этой передачи Cветлана дала понять, что благодарна России.
Лобода высказалась: "Я была номером один артистом в России. Россия дала мне успех, но я не могу идти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком и хочу, чтобы мне перед собой не было стыдно".
Исполнительница призналась, что лишилась огромных средств из-за своей политической позиции. По словам знаменитости, она не готова пойти против родины ради денег.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
В России начинают предоставлять кредиты в китайской валюте
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
Заболевший онкологией кожного покрова Виктор Рыбин похудел на 12 килограмм
Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном