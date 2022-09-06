Лобода назвала себя лучшей артисткой в России

Певица с украинскими корнями Светлана Лобода считает себя номером один на российской сцене.

Украинская исполнительница Светлана Лобода утверждает, что является лидером на российской сцене. Артистка утверждает, что была номером один в РФ.

Певица дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой на Ютуб-канале. В эфире этой передачи Cветлана дала понять, что благодарна России.

Лобода высказалась: "Я была номером один артистом в России. Россия дала мне успех, но я не могу идти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком и хочу, чтобы мне перед собой не было стыдно".

Исполнительница призналась, что лишилась огромных средств из-за своей политической позиции. По словам знаменитости, она не готова пойти против родины ради денег.