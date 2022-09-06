Раз и навсегда: опытные дачники рассказали о радикальных методах избавления от кротов на участке

Это животное может нанести немалый урон огороду, потому борьбу с ним нельзя откладывать на потом.

Одна из мер борьбы против кротов - высаживание по периметру огорода лука и чеснока.

Кроме того, этим грызунам очень не нравятся "погремушки" в виде жестяных банок на веревочке. Они не переносят их звук на дух, и покидают территории.

Еще один оригинальный вариант выпроваживания кротов - с помощью селедки. Для этого нужно вынести соленую рыбу на улицу и дать ей время, чтобы належалась и дала "хороший" запах, то есть протухла.

Затем нужно разорвать холмики кротов и бросить в каждую траншею по кусочку длиной около 5 см. На следующий день "подкормить" кротов такой селедкой снова.

На третий день кротов на участке уже не будет.