Раз и навсегда: опытные дачники рассказали о радикальных методах избавления от кротов на участке
Это животное может нанести немалый урон огороду, потому борьбу с ним нельзя откладывать на потом.
Одна из мер борьбы против кротов - высаживание по периметру огорода лука и чеснока.
Кроме того, этим грызунам очень не нравятся "погремушки" в виде жестяных банок на веревочке. Они не переносят их звук на дух, и покидают территории.
Еще один оригинальный вариант выпроваживания кротов - с помощью селедки. Для этого нужно вынести соленую рыбу на улицу и дать ей время, чтобы належалась и дала "хороший" запах, то есть протухла.
Затем нужно разорвать холмики кротов и бросить в каждую траншею по кусочку длиной около 5 см. На следующий день "подкормить" кротов такой селедкой снова.
На третий день кротов на участке уже не будет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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