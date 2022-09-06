Несмотря на эмбарго, Россия получила рекордную прибыль от импорта нефти и газа

Согласно анализу Финского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти и газа, сообщает AFP.

Крупнейшими получателями газа в анализируемый CREA период были Европейский союз и Китай.

Хотя ЕС уже несколько месяцев пытается найти альтернативу российскому сырью, он по-прежнему остается крупнейшим покупателем газа.

По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы Москвы за период с начала военной спецоперации в Украине достигли эквивалента 158 миллиардов евро. Военные расходы же по разным оценкам оставляют около 100 миллиардов евро.

Финский анализ охватывает экспорт нефти, газа и угля с 24 февраля по 24 августа этого года. Он показал, что крупнейшим покупателем российского газа был ЕС с 85 млрд евро, за ним следует Китай с 35 млрд евро.

Германия лидирует в ЕС с объемом на 19 млрд евро, что делает ее вторым крупнейшим покупателем российской ископаемой энергии в мире после Китая. Несмотря на снижение объемов экспорта, Россия продолжает фиксировать доходы от ископаемого топлива, отмечает аналитик CREA Лаури Мюлливирта.