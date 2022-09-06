Алле Пугачевой пригрозили судами из-за Никиты Михалкова

Вовзращение Примадонны в Россию после полугодового отпуска вызвала широкий резонанс, активизировались как ее поклонники, так и противники.

Вернувшаяся в Россию Пугачева оказалась в эпицентре людского внимания. Каждое слово звезды оценивается с разных сторон, нередко к ее высказываниям придираются, а защитников у певицы немного.

В частности, хейтеры решили прицепиться к словам Аллы Пугачевой про Никиту Михалкова.

Певица задела режиссера, выложив в соцсети пост с отрывком из кинофильма Михалкова «Раба любви». В кадре героиня обращается к преследователям, называя их «зверями».

Примадонна заявила, что лента была снята прекрасным режиссером и человеком, но он куда-то в последнее время исчез. Поклонники певицы подхватили идею и начали критиковать Михалкова.

Как сообщает Рамблер, в Сети сейчас обсуждают: может ли Михалков обратиться с иском о защите чести и достоинства.

Есть предложения провести даже лингвистический анализ публикации Аллы Пугачевой - чтобы понять, могут у артистки быть проблемы либо нет.

Чтобы делу был дан ход, необходимо слово Михалкова. Пугачева свое слово уже высказала. Поклонники посоветовали артистке не читать новости, и не реагировать на них.