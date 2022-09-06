The New York Times: Россия начала закупать оружие у КНДР

Американское издание The New York Times сообщило о том, то Российская Федерация начала закупать вооружение у Корейской Народно-Демократической Республики.

5 сентября американское издание The New York Times сообщило о том, что из информационного источника американской разведки стало известно, что Москва сейчас транспортирует из Северной Корее миллионы артелерийских снарядов и ракет.

Эта информация стала известна после якобы приобретения Российской Федерацией первой партии беспилотников у Ирана.

Однако авторитетное информационное агентство США The New York Times не говорит ни о сроках поставок, ни объёмах, ни даже о составе поставок вооружения.

Американские журналисты отмечают, что Москва была вынуждена обратиться за военной помощью к Тегерану и к Пхеньяну из-за санкций введенных западными странами.