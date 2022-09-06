Заболевший онкологией кожного покрова Виктор Рыбин похудел на 12 килограмм

Известный певец Виктор Рыбин на протяжении 4 лет борется с раком кожи. За это время он очень сильно похудел.

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин тает на глазах. Борющийся с онкологией артист скинул целых 12 килограммов за последнее время.

К счастью фанатов, стремительное похудение не связано с заболеванием звезды отечественной сцены. Просто артист питается правильно, бережёт здоровье, а помогла ему в этом его жена, исполнительница Наталья Сенчукова.

Рыбин поведал, что в один прекрасный день супруга вплотную занялась вопросом питания возлюбленного.

Первое, что сделала Наталья - это ввела табу на приёмы пищи по ночам. Артистка использовала необычные методы, чтобы разбудить сознательность супруга по поводу еды.

Страшилки с тучными людьми - один из таких способов.

Слова Рыбина передаёт издание "7dney.ru": "Загрызла с ночной едой. Просыпаешься и перед холодильником стоишь, а там борщ. Наташа меня отучила, она приклеивала на холодильник фотографии полных людей и писала: "Будешь есть ночью - станешь таким, как они, и умрешь".

На достигнутом упорная женщина не останавливалась. На день рождения супруга преподнесла Виктору необычный презент - пластмассовую хрюшку, которая приветствовала хозяина каждый раз, когда тот открывал холодильник.

Аппетит после такого пропадал бесследно.