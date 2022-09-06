Асмус не явилась в суд по делу о дискредитации ВС РФ

Кристина Асмус не сочла нужным приходить на судебное разбирательство по обвинению её в дискредитации российской армии.

Отечественная актриса Критина Асмус не появилась в суде, где было назначено заседание по делу о дискредитации ВС России.

Заседание было назначено на 6 сентября, в Тверском суде Москвы. Артистке грозит штраф в 50 000 российских рублей.

Протокол в отношении звезды экрана и сцены был составлен 25 августа текущего года. Причина - высказывание Асмус касательно спецоперации в своих социальных сетях.

Артистка призналась, что плохо относится к событиям в Украине. Стражи порядка сочли мнение знаменитости дискредитацией армии России.

Сама Кристина никаких заявлений по поводу не делала.