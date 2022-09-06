Опытные дачники рассказали, какие секретные ингредиенты дают большой урожай чеснока

Это зеленая трава с газона и древесная зола, в которой очень много полезных компонентов.

Опытные огородники знают, что обычная зола и скошенная трава с газона способны заметно ускорить рост чеснока и укрепить его здоровье.

К посадке озимого чеснока можно накопить немало золы с костра. В золе содержится 25-45 процентов карбоната кальция, около 1 процента фосфатов, а также микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь.

На грядку под чеснок достаточно маленького ведра золы.

После уборки гряды с луком либо горохом остается пустая грядка, куда до осенней высадки чеснока нужно разложить скошенную зеленую траву.

Она довольно быстро начнет подсыхать и разлагаться. В такой полуперепревшей траве очень много гумуса и азота.

Нужно перекопать землю вместе с золой и полуперепревшей травой. Чеснок можно сажать как в бороздки, так и в маленькие лунки. Если остановились на лунках, то в каждую нужно положить по 1 зубчику чеснока, а затем выравнять поверхность граблями.