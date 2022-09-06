Опытные дачники рассказали, какие секретные ингредиенты дают большой урожай чеснока
Это зеленая трава с газона и древесная зола, в которой очень много полезных компонентов.
Опытные огородники знают, что обычная зола и скошенная трава с газона способны заметно ускорить рост чеснока и укрепить его здоровье.
К посадке озимого чеснока можно накопить немало золы с костра. В золе содержится 25-45 процентов карбоната кальция, около 1 процента фосфатов, а также микроэлементы - железо, марганец, цинк, медь.
На грядку под чеснок достаточно маленького ведра золы.
После уборки гряды с луком либо горохом остается пустая грядка, куда до осенней высадки чеснока нужно разложить скошенную зеленую траву.
Она довольно быстро начнет подсыхать и разлагаться. В такой полуперепревшей траве очень много гумуса и азота.
Нужно перекопать землю вместе с золой и полуперепревшей травой. Чеснок можно сажать как в бороздки, так и в маленькие лунки. Если остановились на лунках, то в каждую нужно положить по 1 зубчику чеснока, а затем выравнять поверхность граблями.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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