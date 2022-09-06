В Бундестаге призвали немцев выходить на протесты ради отмены антироссийских санкций

Жителей Германии призывают выходить на массовые митинги ради отмены санкций против России.

Представитель Левой партии немецкого парламента Севим Дагделен высказалась об антироссийской политике Германии.

По ее словам, правительство страны своими действиями вгоняет страну в кризис и призвала немцев выходить на митинги.

Дагделен заявили, что люди должны протестовать против введения новых антироссийских санкций и требовать отмены уже введенных.

Также она на считает, что Россия не обязана поставлять газ в условиях давления на страну со стороны Запада.

"Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными", - говорится в ее заявлении.