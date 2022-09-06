Жена Мартиросяна показала свое лицо изуродованное пластикой

Супруга Гарика Мартиросяна выставила фото, где она прорекламировала ненатуральные большие зубы, измененный пластикой нос и увеличенные губы сказала, что жаль, что такой красоты ей не досталось сразу от природы.

Жена юмориста Жанна Левина неприятно удивила, опубликовав фото, где у нее искривленное лицо, избыток макияжа и совершенно непропорциональные черты губ.

Но на самом деле Левина просто хотела подшутить над публикой и теми людьми, которые злоупотребляют пластическими процедурами.