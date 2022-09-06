Жена Мартиросяна показала свое лицо изуродованное пластикой
Супруга Гарика Мартиросяна выставила фото, где она прорекламировала ненатуральные большие зубы, измененный пластикой нос и увеличенные губы сказала, что жаль, что такой красоты ей не досталось сразу от природы.
Жена юмориста Жанна Левина неприятно удивила, опубликовав фото, где у нее искривленное лицо, избыток макияжа и совершенно непропорциональные черты губ.
Но на самом деле Левина просто хотела подшутить над публикой и теми людьми, которые злоупотребляют пластическими процедурами.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД РФ: Беларусь обязана вмешаться в спецоперацию на Украине
Россия и Китай согласовали порядок расчета за газ в национальных валютах
Стремоусов: Зеленский лично руководил провальным наступлением на Херсон
The Economist: Запад начал признавать отсутствие эффекта от санкций против России
Глава МВД Британии Пател ушла в отставку вслед за Борисом Джонсоном