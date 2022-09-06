В США мужчина «ожил» незадолго до извлечения органов для трансплантации

Считавшийся врачами мертвым, 37-летний пастор из штата Северная Каролина в США «ожил» незадолго до того, как у него начали извлекать органы.

Мужчина находится в коме и, по словам врачей, шансов на выздоровление у него нет, но его близкие верят, что скоро произойдет еще одно чудо.

37-летний баптистский священник Райан Марлоу был госпитализирован в конце августа. Мужчина заразился листериозом. Это инфекционное заболевание, вызываемое употреблением в пищу продуктов, зараженных бактериями Listeria monocytogenes, которые распространены в окружающей среде в воде и почве.

Болезнь очень опасна для человека — от 20 до 30 процентов заражений заканчиваются летальным исходом.

Состояние мужчины стало очень быстро ухудшаться. Отец троих детей страдал от сильного отека мозга и в конце концов впал в кому.

Мужчине сделали операцию на головном мозге, но после нескольких дней борьбы за его жизнь врачи констатировали смерть его мозга и объявили его мертвым. В соответствии с законодательством Северной Каролины врач может объявить человека умершим, если у него нет мозговой активности.

Однако медики решили не отключать пациента от аппаратуры жизнеобеспечения, чтобы извлечь органы для трансплантации.

В день, когда это должно было случиться, семья приехала в больницу, чтобы в последний раз попрощаться с 37-летним мужчиной. Затем произошло чудо.

Незадолго до того, как его доставили в операционную, мужчина "ожил". Родственники заметили, что он двигал ногами. Врачи сразу же провели дополнительные обследования. Оказывается, мозг мужчины на самом деле не мертв.

Несмотря на то, что мужчина официально жив, прогноз неблагоприятный. Он все еще находится в коме и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Врачи говорят, что он не сможет полностью восстановиться. Однако в семье верят, что произойдет еще одно чудо, и мужчина выздоровеет.