Сбер осуществляет перевод своих банкоматов на собственную операционную систему
К началу 2023 года Сбер планирует перевести более 90% своих банкоматов на отечественную операционную систему на базе Linux.
Сегодня, 6 сентября, Сбер предоставил пресс-релиз своей новой операционной системы. При этом, по информации специалистов, такая система будет единственная в России по применению Linux на банкоматах.
До сегодняшнего дня в Сбере уже было переведено на программное обеспечение своей же разработки до 80% сети банкоматов.
«Переход банкоматов на Linux – важное событие не только для нас, но также и для всей банковской индустрии. Нам хочется на себе показать, как работает российское программное обеспечение, а также доказать качественность разработки», – заявил первый заместитель Председателя Правления Сбера Александр Ведяхин.
Система работает хорошо и без перебоев, поэтому планируется полностью внедриться в банковскую сферу.
Опубликовано: Силивончик Алина
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