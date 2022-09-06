Сбер осуществляет перевод своих банкоматов на собственную операционную систему

К началу 2023 года Сбер планирует перевести более 90% своих банкоматов на отечественную операционную систему на базе Linux.

Сегодня, 6 сентября, Сбер предоставил пресс-релиз своей новой операционной системы. При этом, по информации специалистов, такая система будет единственная в России по применению Linux на банкоматах.

До сегодняшнего дня в Сбере уже было переведено на программное обеспечение своей же разработки до 80% сети банкоматов.

«Переход банкоматов на Linux – важное событие не только для нас, но также и для всей банковской индустрии. Нам хочется на себе показать, как работает российское программное обеспечение, а также доказать качественность разработки», – заявил первый заместитель Председателя Правления Сбера Александр Ведяхин.

Система работает хорошо и без перебоев, поэтому планируется полностью внедриться в банковскую сферу.