Лобода утверждает, что всё лучшее в России создали украинцы
Светлана Лобода в интервью Екатерине Гордеевой заявила, что украинцы принесли огромный вклад в культуру России.
Покинувшая РФ украинская исполнительница Светлана Лобода убеждена, что украинцы оказали огромное влияние на культуру российского государства.
Украинка в интервью Екатерине Гордеевой поведала, что ее земляки дали многое российскому шоу-бизнесу, повлияв на его формирование.
Певица сообщила: "Мы все работали в России. И лучший продукт, на мой взгляд, который создавался в России, он создавался украинцами. Режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Но все обнулилось. Все стало слишком однозначно".
Уехала Светлана Лобода из РФ в начале весны текущего года после запуска спецоперации России на Донбассе.
После артистка продолжила исполнять свои композиции на русском языке, добавив несколько на украинском. За это на Лободу накинулись её соотечественники.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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