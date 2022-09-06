Лобода утверждает, что всё лучшее в России создали украинцы

Светлана Лобода в интервью Екатерине Гордеевой заявила, что украинцы принесли огромный вклад в культуру России.

Покинувшая РФ украинская исполнительница Светлана Лобода убеждена, что украинцы оказали огромное влияние на культуру российского государства.

Украинка в интервью Екатерине Гордеевой поведала, что ее земляки дали многое российскому шоу-бизнесу, повлияв на его формирование.

Певица сообщила: "Мы все работали в России. И лучший продукт, на мой взгляд, который создавался в России, он создавался украинцами. Режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Но все обнулилось. Все стало слишком однозначно".

Уехала Светлана Лобода из РФ в начале весны текущего года после запуска спецоперации России на Донбассе.

После артистка продолжила исполнять свои композиции на русском языке, добавив несколько на украинском. За это на Лободу накинулись её соотечественники.