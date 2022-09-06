Кристина Асмус не пришла на судебное заседание по делу о дискредитации российской армии
Актрисе грозит штраф до 50 тысяч рублей, а в случае очередной провинности - уголовная ответственность.
Российская артистка не появилась на судебном заседании сегодня, 6 сентября, по административному делу о дискредитации российской армии в суде города Твери.
Основной причиной, по которой певица попала в такую неприятную ситуацию стало высказывание по поводу спецоперации с социальной сети. В сообщении она написала о своем негативном отношении к тому, что происходит на Украине.
Данное высказывание расценили как дискредитация Вооруженных сил РФ.
Что касается самой Кристины, то она никак не комментирует данную ситуацию, однако на провожая дочь на школьную линейку, показала, что у нее все хорошо.
Опубликовано: Силивончик Алина
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