Рамазан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России еще не взяли под свой контроль Киев, потому что президент Владимир Путин еще не дал на это своего разрешения.

«Если хотите знать мое мнение, то я не стал бы медлить и уже забрал бы под контроль Киев. И глава Украины со своей администрацией уже давно были бы на допросах. Зеленский обязан быть благодарным Путину, за то, что тот не дает забрать Киев и его заодно», — грозно написал Кадыров в личном telegram-канале.

Спецоперация по демилитаризации Украины с помощью России 24 февраля 2022 года. Одной из главных целей президента Российской Федерации является дать свободу Донецку и Луганску, а также оказать помощь гражданам Донбасса, которые долгое время поддвергаются геноциду.