На заслуженную актрису России Татьяну Рудину заведено дело за дискредитацию армии
Заслуженная актриса России Татьяна Рудина привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил и проводимую специальную операцию.
Решение Тверского суда Москвы заслуженная актриса России Татьяна Рудина привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.
В пресс-службе суда подтвердили факт совершения Рудиной правонарушения, наказание за которое предусмотрено ч.1 ст. 20 КоАП. Актриса заплатила штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что дело Татьяны Рудиной связано с размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой специальной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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