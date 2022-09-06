На заслуженную актрису России Татьяну Рудину заведено дело за дискредитацию армии

Заслуженная актриса России Татьяна Рудина привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил и проводимую специальную операцию.

Решение Тверского суда Москвы заслуженная актриса России Татьяна Рудина привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил.

В пресс-службе суда подтвердили факт совершения Рудиной правонарушения, наказание за которое предусмотрено ч.1 ст. 20 КоАП. Актриса заплатила штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что дело Татьяны Рудиной связано с размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой специальной операции в Украине.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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