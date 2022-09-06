Корейский производитель электроники уменьшает выпуск смартфонов из-за падения спроса

В компаниях, делающих комплектующие для Samsung, говорят о снижении объемов производства

Спрос на смартфоны начал падать из-за нестабильной экономической ситуации и региональной неопределенности.

В мае поставки смартфонов на глобальном рынке упали ниже 100 миллионов — во второй раз за 10 лет.

Мировые поставки обрушились на девять процентов в годовом исчислении во втором квартале.

Samsung удалось сохранить первое место на рынке с долей в 21 процент, но во многом за счёт недорогих телефонов серии A.

В третьем квартале 2022 года Samsung продолжает сокращение производства. Хотя обычно на эти месяцы приходится пик нагрузки.

Одна из компаний поставщиков деталей для Samsung вдвое снизила производство оптических комплектующих, другая вообще приостановила рабочий процесс впервые за 15 лет.

По их данным аналитиков Calltouch, 19% граждан России уже отказались от покупки телефонов раскрученных брендов, а 11% согласны перейти на устройства неизвестных производителей.