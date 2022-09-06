Шольц отказал Украине в передаче тяжелого вооружения, особенно танков Leopard 2

Несмотря на просьбы премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать Киеву тяжелое вооружение, особенно танки Leopard 2.

Власти в Берлине не видят такой возможности, хотя один из оружейных концернов готов поддержать Украину, сообщил еженедельник Spiegel.

По данным издания, глава немецкого правительства отклонил просьбу Шмыгаля в минувшие выходные во время визита премьер-министра Украины в Германию. Гораздо раньше, 8 апреля, оружейный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) заявил о готовности поставить Украине 100 танков Leopard 2A7 с запчастями.

Общая стоимость поддержки должна была составить 1,55 миллиарда евро. Предполагалось, что первые "Леопарды" могли быть поставлены через 36 месяцев после заключения контракта.

Как подчеркивает Spiegel, никаких обязательств по поводу этой поставки Шольц не брал, а в разговоре со Шмыгалем говорил в "общей и неконкретной" манере. Канцлер также не проявлял желания изменить свою негативную позицию в отношении поставок "леопардов".

Шольц сделал правительственное заявление о значительных поставках оружия в Украину 1 июня во время выступления в Бундестаге. В конце апреля канцлер категорически исключила поставки Украине тяжелого вооружения, но давление со стороны стран-союзников, прежде всего США, заставило правительство ФРГ изменить свое решение — Берлин обязался предоставить 30 зенитных самоходных установок "Гепард" и гаубицы в Киев.

"Нерешительность" Берлина в отношении поддержки Украины привела к изменению отношения восточноевропейских стран НАТО к Германии. Страны, ранее снабжавшие себя немецким оружием, теперь покупают оружие в США и Южной Корее, сообщила в конце августа ежедневная газета Welt am Sonntag.