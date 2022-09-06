New York Times: Россия покупает у КНДР артиллерийские снаряды и ракеты

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой дальности у Северной Кореи, сообщает New York Times со ссылкой на доклад американской разведки.

Подробности сделок России с Пхеньяном Вашингтон не раскрывает, особенно в отношении конкретных видов вооружений, а также объемов и сроков поставок. Он лишь сообщил, что кроме ракет и ракет Москву может заинтересовать и "дополнительная наступательная техника" северокорейского производства. 

В конце августа Белый дом подтвердил более ранние сообщения о том, что Россия закупила боевые беспилотники у Ирана. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Кремль намерен использовать беспилотники в войне с Украиной.

"И Иран, и Северная Корея в значительной степени отрезаны от международной торговли в результате американских и международных санкций. Любое соглашение о покупке оружия у Северной Кореи нарушило бы резолюции ООН об ограничении торговли оружием с Пхеньяном", — пишет NYT. 

Во второй половине июля южнокорейский портал nknews.org  сообщил вслед за послом России в Северной Корее, что рабочих из этой страны могут отправить для восстановления территорий на Донбассе на востоке Украины.

13 июля Корейская Народно-Демократическая Республика объявила о признании Донецкой и Луганской Народных Республик независимыми государствами. 

В ответ на "враждебный акт" Пхеньяна Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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