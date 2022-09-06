В ожидание холодной зимы жители Франции заказывают через eBay валенки

Газета Le Monde выложила в сеть ролик со ссылкой на исследование Odoxa о том, что во Франции стали стали ползоваться спросом русские валенки. А точнее — валенки Выльгортской сапоговаляльной фабрики.

Предполагается, что французы запасаются валенками из России спасаясь от последствий энергокризиса в ожидании грядущей зимы.

Возникшие проблемы с логистикой удалось решить благодаря доставке через eBay.

Пара валенок на eBay обойдется европейцам в 139 долларов или 8,5 тысяч российских рублей. При этом на внутреннем рынке России подобная пара валенок стоит максимум 2000 рублей.

Представитель Выльгортской фабрики слегка иронизирует на видео: «Конечно, наша продукция представлена на европейских маркетплейсах.

Мы даже не удивились, когда ее начали массово скупать жители Франции. Без российского газа, замерзнут, наверное, зимой. Но мы всем поможем, всех согреем нашими валенками».

Граждане Финляндии тоже готовятся к зиме и всё чаще ездят в Россию на шопинг. Раньше финны устраивали «алкотуры» в Питер и окрестности, а сейчас закупают дрова и бензин.

Пии этом оформляют карты «Мир» для оплаты покупок, поскольку европейские карты в России не работают.