Дачники рассказали, как стоит ухаживать за абрикосами осенью

Подготовка абрикоса к зиме – дело хлопотное. Она включает в себя не только укрытие южного дерева от сильных морозов.

Подготовка абрикоса к зиме состоит из следующих процедур:

обрезка;

обработка от вредителей и болезней;

побелка;

подкормка;

мульчирование;

укрытие.

Осенью проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют.

Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

Кроме санитарной, у абрикосов ранних и среднеранних сортов осенью можно провести также формирующую обрезк чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

Кроме санитарной, у абрикосов ранних и среднеранних сортов осенью можно провести также формирующую обрезку.

Очистка и защита приствольного круга:

Зимой при частых оттепелях и высокой влажности корневая шейка дерева может подгнить, что сильно вредит ему. Чтобы предупредить проблему, приствольный круг избавляют от летней мульчи, ствол снизу можно покрасить. Также эффективно от этой проблемы опрыскивание фунгицидами и побелка, о чем подробнее ниже.

Осенняя защита от вредителей и плесени:

Осенью обязательно проводить искореняющее опрыскивание дерева. Это процедура, которая позволит избавиться от прячущихся спор грибков, от личинок насекомых вредителей и предупредить такие опасные заболевания, как монолиоз (от которого происходит ожог веток и гниль неспелых плодов).

Для осеннего опрыскивания абрикоса подходят препараты, содержащие медь:

бордоская жидкость 3%;

медный купорос.

Опрыскать необходимо все дерево и почву под ним по площади проекции кроны. Обработку проводить при температуре +5, когда с дерева уже облетели все листья и почки закрылись.