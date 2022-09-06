После ограбления Распутиной в Турции муж нанял ей охрану

Супруг звезды российской эстрады Виктор Захаров теперь занимается вопросами безопасности своей жены.

Как сообщает Рамблер, дизайнер Аника Керимова рассказала порталу Prozvezd, что муж Маши Распутиной после ограбления певицы занимается вопросами ее безопасности.

«Честно говоря, я удивлена, что Виктор Евстафьевич отпустил жену в Турцию одну. Маша с ним, как за каменной стеной. А тут — одна. В Турции Машу обеспечат охраной, которая будет рядом. Виктор Евстафьевич звонил, и сейчас занимается этим вопросом», — поделилась Керимова.

По мнению дизайнера, Распутина не взяла сумочку с собой в примерочную, а оставила в зале потому, что не подумала, что кто-то ее может взять. Она также не учла, что в турецких магазинах нередко орудуют бандиты, которые клиента «ведут» с момента его появления.

«Маша сама чужого не возьмет, и о других думает так же. Когда она приходит к нам, тоже все оставляет: и телефон, и сумки. Но у нас случайных людей в зале нет. К тому же камеры кругом. В Турции такого нет, и Маша этого не учла», - сказала Керимова.

Ранее появилась информация, что Распутину в Турции обокрали. В одном из элитных бутиков во время шоппинга у певицы украли сумку, где находились деньги, документы, банковские карты.

Кража случилась за день до вылета звезды в Россию. Певица вынуждена оставаться за границей, ожидая новых документов.