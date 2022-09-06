Банки в Беларуси подключат к аналогу SWIFT из КНР

Белорусские банки присоединятся к китайской национальной системе банковских переводов CIPS

Как подчеркнул первый вице-премьер Николай Снопков, подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS станет одним из ключевых моментов в развитии торгово-экономических отношений между странами.

«Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT», — уточнил первый вице-премьер.

Сначала к китайской системе подключиться Беларусбанк, потом остальные банки и финансовые учреждения.

Кроме того в стране начнется внедрение международной платежной системы UnionPay, карты которой Беларусбанк начнет выпускать в декабре текущего года.

«То есть карточки, которыми белорусы смогут рассчитываться внутри страны, в Китае и еще в более чем сотне стран мира», — сказал Николай Снопков.