Украинские диверсанты взорвали автомобиль коменданта Бердянска

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате произошедшего в центре Бердянска теракта, комендант города Артём Бардин был экстренно госпитализирован.

Во вторник днём, 6 сентября 2022 года, член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам о том, что в самом центре города Бердянска украинские диверсанты устроили террористический акт, подорвав машину местного коменданта Артёма Бардина.

Рогов добавил, что в результате взрыва Бардин получил ранения различной степени тяжести и был экстренно доставлен в больницу, где медицинские сотрудники оценили его состояние как тяжёлое.

Отмечается, что взрывная волна повредила ещё три гражданских транспортных средства, где «по счастливой случайности» не было ни владельцев, ни пассажиров, что позволило избежать жертв среди мирного населения Бердянска.