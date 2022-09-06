МАГАТЭ призвала прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ в своём докладе призвала незамедлительно прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС и прилегающих к ней территорий в Энергодаре.

Во вторник, 6 сентября 2022 года, МАГАТЭ опубликовала отчёт по итогам проведённой экспертами организации инспекции на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре Запорожской области.

МАГАТЭ в своём отчёте выступила с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС, так как существует высокий риск нарушения физической целостности атомной станции в Энергодаре, для исключения которого миссия МАГАТЭ считает необходимым заключение двусторонней договорённости между Россией и Украиной по созданию защищённой зоны на Запорожской АЭС.