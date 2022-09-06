Женщина гуляла с собакой без намордника, и за это поплатилась жизнью
Неизвестный сделал замечание хозяйке собаки за то, что животное выгуливается без намордника. После этого выстрелил ей в голову. Женщина скончалась от полученных ран.
По факту убийства женщины в Новой Москве возбудили уголовное дело. Тело жертвы нашли с огнестрельной раной в голове 5 сентября возле деревни Троица поселения Вороновское.
Убийца скрылся с места преступления и находится в розыске.
Как известно, согласно российским законам, выгул потенциально опасных собак без намордников находится под запретом. Список таких пород строго прописан в специальном перечне.
Туда, к примеру, входят северокавказские собаки, гибриды волка и собаки, питбульмастифы.
Однако четких указаний в законодательстве по поводу применяемых мер наказания за нарушение (выгул без намордника) нет.
Меры эти устанавливаются в каждом регионе индивидуально. Обычно в качестве наказания виновному назначают штраф на сумму от 1000 до 5000 руб.
Опубликовано: Храмова Оксана
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