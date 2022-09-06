Дачники рассказали, чем лучше всего подкармливать плодовые деревья осенью
Полив, обрезка, внесение удобрений – важные мероприятия, которым нужно уделить внимание осенью, чтобы плодовые деревья и ягодные кустарники порадовали плодами и ягодами в следующем году.
Когда и чем подкормить деревья и кусты?
Осеннюю подкормку можно начинать уже в августе и продолжать до сентября-октября. Это время, когда уже поспели и собраны крыжовник, смородина, малина, вишня, а также ранние сорта яблок, груш, слив, других плодовых.
Большую ошибку совершают многие садоводы, когда переносят подкормку кустов и деревьев на весенний период. Ведь осенью растениям тоже необходимы питательные элементы. Подкормки проводят после плодоношения деревьев и кустарников при перекопке земли в их приствольных кругах, диаметр которых приблизительно соответствует диаметру кроны.
Подкормка плодовых деревьев:
Под деревья возрастом до 8 лет вносят 30 кг перегноя, а под культуры старше 9 лет – 50 кг. Удобрение необходимо заделать в почву на глубину 12-15 см (вишня и слива) или 15-20 см (яблоня и груша).
Под яблони и груши кроме органики можно внести 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Их заделывают вместе с перегноем или рассыпают вокруг дерева, присыпают почвой и поливают.
Для вишни и сливы необходимо развести 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия в 10 л воды и щедро полить деревья. На каждое взрослое дерево понадобится 4 ведра подкормки.
Опубликовано: Ангелина Крент
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