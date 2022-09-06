Адвокат Васильев сообщил, что Разин судится с вдовой и наследниками Шатунова
Адвокат вдовы Юрия Шатунова Сергей Васильев проинформировал, что Андрей Разин судится с женой и детьми покойного артиста.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин судится с семьей экс-вокалиста коллектива Юрия Шатунова, который ушёл от нас 23 июня. Об этом поведал адвокат вдовы певца Сергей Васильев.
Юрист утверждает, что следующее судебное заседание состоится очень скоро.
В интервью изданию "АиФ" правовед рассказал: "Крестный отец [сына Шатунова - Дэнниса] Разин подал кассационную жалобу на отмененное судом решение 2005 года против своего крестного сына, его матери и малолетней сестры".
Васильев окрестил Разина "вот таким святошей", который называет себя другом и соболезнует семейству Шатуновых.
Незадолго до своей кончины Шатунов отсудил у Разина авторские права на исполнение композиций группы "Ласковый май".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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