Украина усилила оборону границ с Беларусью

Украинские пограничники приняли решение об усилении обороны границ не только с Беларусью, но и с северными областями рядом с РФ.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в своем телеинтервью заявил, что ни ВСУ, ни украинские пограничники никогда не исключали того, что белорусские военные могут присоединиться к специальной военной операции на стороне России. В связи с этим украинские военные приняли решение усилить военную группировку на границе с Беларусью, а также у границ Сумской и Черниговской областей.

Демченко утверждает, что по данным разведки вооруженных сил Украины, пока реальной угрозы со стороны Беларуси и Брянской области РФ нет. Однако это очень важное направление и оно требует особого контроля со стороны украинских военных.

Отметим, что сегодня Путин провел закрытое совещание с Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым.