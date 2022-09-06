Украина усилила оборону границ с Беларусью
Украинские пограничники приняли решение об усилении обороны границ не только с Беларусью, но и с северными областями рядом с РФ.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в своем телеинтервью заявил, что ни ВСУ, ни украинские пограничники никогда не исключали того, что белорусские военные могут присоединиться к специальной военной операции на стороне России. В связи с этим украинские военные приняли решение усилить военную группировку на границе с Беларусью, а также у границ Сумской и Черниговской областей.
Демченко утверждает, что по данным разведки вооруженных сил Украины, пока реальной угрозы со стороны Беларуси и Брянской области РФ нет. Однако это очень важное направление и оно требует особого контроля со стороны украинских военных.
Отметим, что сегодня Путин провел закрытое совещание с Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым.
Опубликовано: Елена Калиновская
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