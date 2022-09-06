Пригожин назвал поведение Лободы манией величия

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "NEWS.ru" заявил, что многие артисты "ошалели от собственного величия". К таким знаменитостям Пригожин причислил Светлану Лободу.

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание покинувшей РФ исполнительницы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка в России создавалась украинцами.

Он отметил, что в формировании российской культуры принимала участие масса людей, евреев в том числе.

Пригожин вспомнил: "Еще несколько лет назад Лобода бегала по продюсерам и пыталась хоть что-то заработать, а сейчас, как появилось пару копеек, ошалела от собственного мнения.

На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то "богами".

Продюсер отметил, что многие звёзды не призывают к миру, а пытаются "выслуживаться перед черт знает кем", рассказывая о собственной избранности.

Деятель музыкальной индустрии призвал: "Вы почитайте лучше райдеры их, и вместо того, чтобы заказывать носки с подушками, хоть бы копейку своим же беженцам перевели".