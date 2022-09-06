Пригожин назвал поведение Лободы манией величия
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью "NEWS.ru" заявил, что многие артисты "ошалели от собственного величия". К таким знаменитостям Пригожин причислил Светлану Лободу.
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание покинувшей РФ исполнительницы Светланы Лободы о том, что лучшая музыка в России создавалась украинцами.
Он отметил, что в формировании российской культуры принимала участие масса людей, евреев в том числе.
Пригожин вспомнил: "Еще несколько лет назад Лобода бегала по продюсерам и пыталась хоть что-то заработать, а сейчас, как появилось пару копеек, ошалела от собственного мнения.
На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то "богами".
Продюсер отметил, что многие звёзды не призывают к миру, а пытаются "выслуживаться перед черт знает кем", рассказывая о собственной избранности.
Деятель музыкальной индустрии призвал: "Вы почитайте лучше райдеры их, и вместо того, чтобы заказывать носки с подушками, хоть бы копейку своим же беженцам перевели".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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