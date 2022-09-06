Дмитрий Песков рассказал о своем будущем после ухода с должности пресс-секретаря президента

Во время беседы с пресс-секретарем президента России Владимира путина Дмитрием Песковым журналисты спросили его, как он видит свое будущее после ухода с должности.

Песков ответил, что пока не задумывался об этом. Однако он уверен, что не будет сидеть без дела.

По его словам, ему могут предложить какую-то другую работу, если он будет востребованным.

Если же этого не произойдет, он готов искать и придумывать что-то сам.

Дмитрий Песков стал пресс-секретарем Владимира Путина в мае 2012 года. Чуть позже он начал курировать новое управление – общественные связи Кремля.

В обязанности этого подразделения входит координация информационной работы государственных органов, ведомств и министерств в стране и за рубежом.

До назначения на этот пост Песков работал пресс-секретарем председателя российского правительства.