Под Варшавой перевернулся автобус с туристами из Беларуси, 39 человек госпитализированы
На национальной трассе № 2 в Польше с дороги выпал туристический автобус с белорусскими номерами. В аварии никто не погиб, но около десятка человек получили ранения.
Авария произошла после 6 сентября в Пётровине в гмине Калушин на национальной дороге № 2. Автобус, который въехал в кювет, был рейсовым автобусом с белорусскими номерами и следовал в сторону Варшавы из Беларуси.
"По предварительным данным, водитель по неустановленным причинам вылетел в кювет, автобус перевернулся. Никто не погиб, но около десятка человек получили ранения, они в разном состоянии. На месте находятся машины скорой помощи и вертолет", - сказал в интервью Polsat News Павел Кулицкий, пресс-секретарь PSP KM в Седльцах.
В автобусе находились 45 человек. Все были гражданами Беларуси. Каждый из путешественников получил какие-либо ранения, но большинство из них незначительные. Варшавская пожарная служба сообщила, что 39 человека доставлены в больницы.
По словам капитана Камиля Плохоцкого из Миньска-Мазовецкого, причиной аварии, произошедшей на прямом участке маршрута, мог быть сон водителя. Мужчина серьезно не пострадал, был трезв.
Опубликовано: Николай Скира
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Под Варшавой перевернулся автобус с туристами из Беларуси, 39 человек госпитализированы
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