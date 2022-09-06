Под Варшавой перевернулся автобус с туристами из Беларуси, 39 человек госпитализированы

На национальной трассе № 2 в Польше с дороги выпал туристический автобус с белорусскими номерами. В аварии никто не погиб, но около десятка человек получили ранения.

Авария произошла после 6 сентября в Пётровине в гмине Калушин на национальной дороге № 2. Автобус, который въехал в кювет, был рейсовым автобусом с белорусскими номерами и следовал в сторону Варшавы из Беларуси.

"По предварительным данным, водитель по неустановленным причинам вылетел в кювет, автобус перевернулся. Никто не погиб, но около десятка человек получили ранения, они в разном состоянии. На месте находятся машины скорой помощи и вертолет", - сказал в интервью Polsat News Павел Кулицкий, пресс-секретарь PSP KM в Седльцах.

В автобусе находились 45 человек. Все были гражданами Беларуси. Каждый из путешественников получил какие-либо ранения, но большинство из них незначительные. Варшавская пожарная служба сообщила, что 39 человека доставлены в больницы.

По словам капитана Камиля Плохоцкого из Миньска-Мазовецкого, причиной аварии, произошедшей на прямом участке маршрута, мог быть сон водителя. Мужчина серьезно не пострадал, был трезв.