Китай запрещает множество фильмов и перестает быть «золотым гусем» для Голливуда

Китай долгое время был крупным источником дохода для киноиндустрии, но по мере того, как страна ужесточает правила цензуры, отношения Голливуда с Китаем все больше осложняются.

Голливудский кинопродюсер Крис Фентон говорит, что Китай был золотым гусям, на которого смотрел Голливуд, чтобы окупить некоторые большие инвестиции и огромный капитал, необходимый для создания этих крупных франшиз.

По его словам, отношения Голливуда и Китая достигли пика в период с 2012 по 2016 год, но китайский рынок начал отворачиваться от США примерно в 2018 году.

В то время регулирование управления фильмами в стране было возложено на отдел пропаганды Коммунистической партии.

С тех пор отношения еще больше ухудшились из-за напряженных дипломатических отношений между США и Китаем и меняющихся вкусов аудитории.

Из-за цензуры и ограничений были запрещены релизы некоторых игр и фильмов в Китае. Причиной отказа может стать все, что китайские власти считают неуместными, например, контент, нарушающий социалистические ценности страны.

«Человек-паук: Нет пути домой» был запрещен после того, как продюсеры отказались убрать из фильма Статую Свободы.

Китайские регуляторы быстро отклонили «Лучший стрелок: Маверик» из-за наличия тайваньского флага на спине капитана в исполнении Тома Круза.

«Маверик» также столкнулся с проблемами на раннем этапе своего производства после того, как китайская продюсерская компания Tencent Pictures, подписавшая соглашение о совместном финансировании фильма в 2019 году, в конечном итоге отказалась от участия из-за проамериканского послания блокбастера.