Филипп Киркоров продемонстрировал свои часы за 8 миллионов рублей

Король российской эстрады рассказал, что его тур по стране едва не сорвался из-за недоброжелателей, однако поклонники его отстояли.

Филипп Киркоров на кинопремьере "Иронии судьбы в Голливуде" сразу попал в поле зрения репортеров.

Певец рассказал КП, что его тур по России из-за "плясок на кресте" едва не был сорван. "Выстроилась большая очередь из желающих помешать моим гастролям.

Однако, кроме недоброжелателей есть те, кому небезразлично моё творчество. Зрители отстояли меня в Сочи, Геленджике, Анапе", - поделился певец.

Король российской эстрады в ходе беседы похвастался новым аксессуаром - вычурными часами. Часы, как заметили журналисты, оказались с эксклюзивной гравировкой - их заднюю крышку украшает герб России.

"Это подарок близкого мне человека", - пояснил Киркоров.

КП выяснил, что аксессуар от известного американского бренда на самом деле заслуживает внимания. Всего таких часов из голубого титана было выпущено 99 штук.

Их стоимость - около 8,3 миллиона рублей, и купить такую вещь можно лишь за границей.