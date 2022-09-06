Режиссер Никита Михалков обратился в полицию с заявлением на режиссера Виталия Манского

Документалист в интервью Ксении Собчак заявил, что бюджет Московского международного фестиваля якобы частично разворовывается.

Ксения Собчак прошлой весной взяла интервью с Виталием Манским. В ходе разговора режиссер очень резко высказался в адрес легендарного коллеги. Никита Михалков не оставил заявления документалиста без внимания, и обратился с заявлением в соответствующие органы.

«Никита Михалков написал заявление на Виталия Манского, обвинив его в клевете. Дело в отношении второго теперь расследуют по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. А поводом стало заявление, которое было сделано в ходе интервью со мной, где Манский сказал, что «воруется на Московском международном фестивале не менее 85 процентов бюджета», - поделилась журналист.

И отметила, что Никита Сергеевич (а он, как известно, президент ММКФ), вероятно, с утверждением коллеги не согласен.

По словам телеведущей, она проходит как свидетель по данном делу. «Манский сказал, а Михалков обиделся, пришел в полицию и написал заявление, там возбудили уголовное дело, и попросили меня дать показания», — цитирует Собчак СтарХит.

Ранее Никита Сергеевич отрицал вероятность обращения в суд на автора документальных лент из-за его слов.

«Не считаю, что меня оскорбили, — сказал тогда 76-летний режиссер. — Однако, если Союз кинематографистов - это около 5 тысяч человек - решит, что его руководителя оскорбили, ничего против этого делать не буду».

За именитого брата заступился Андрей Кончаловский. По его словам, Манский не должен переходить на личности, даже имея разные взгляды на ценности.

Как уточняет издание, Манскому грозит до 2-х лет лишения свободы.