Раненый белый медведь был доставлен в московский зоопарк из Красноярского края для лечения

Раненый белый медведь, доставленный в Москву из Красноярского края для лечения, проснулся после анестезии, но из-за стресса после перелета операцию хищнику пришлось отложить.

6 сентября в пресс-службе московского зоопарка сообщили журналистам о том, что накануне к ним был доставлен раненый белый медведь, которого обнаружили на острове Диксон Красноярского края. В ходе обследования специалисты выяснили, что это самец. У животного было множество огнестрельных ранений от картечи и порез задних конечностей.

Уточняется, что медведь находится под постоянным контролем ветеринарных врачей и они делают все возможное, чтобы успокоить животное и провести необходимую операцию.

На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям в этом году. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские ветеринары.