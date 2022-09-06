Россия может столкнуться с внутренним энергетическим кризисом и нехваткой топлива

Bloomberg сообщает, что прекращение поставок газа в Европу может привести Россию к энергетическому кризису из-за резкого снижения добычи.

Россия остановила поставки природного газа в Европу по ключевому газопроводу, объявив, что причиной такой ситуации являются санкции Запада.

Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, подготовленный для российского правительства, сообщает, что этот шаг может привести к нежелательным последствиям.

Россия является энергетическим гигантом, но большая часть ее экспорта приходится на европейских потребителей.

По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Европа закупила около половины российских нефтепродуктов и три четверти природного газа.

Таким образом, падение экспорта в Европу означает, что добыча природного газа в России должна сократиться, чтобы лучше удовлетворять более низкие потребности в поставках. Это, в свою очередь, ударит по планам Москвы по увеличению поставок газа на внутренний рынок.

Кроме того, полное прекращение поставок природного газа в Европу может обойтись Кремлю в 6,6 млрд долларов в год в виде налоговых поступлений.

Пока Россия пытается диверсифицировать свою клиентскую базу, новые рынки не смогут компенсировать потерянные продажи от европейских клиентов в среднесрочной перспективе.

Поскольку Европа также намерена запретить большую часть импорта российской нефти с конца 2022 года, спад спроса может привести к резкому сокращению добычи в России, что вызовет нехватку топлива внутри страны.